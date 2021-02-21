В МВД предложили хранить отпечатки пальцев россиян до 100-летнего возраста

В МВД хотят увеличить срок хранения дактилоскопических данных ряда россиян органами внутренних дел Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство внутренних дел России разработало проект закона об увеличении срока хранения дактилоскопических данных россиян. Документ с предложением поправок к 13 статье закона "О государственной дактилоскопической регистрации" опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В МВД полагают, что хранить отпечатки пальцев тех россиян, которые прошли государственную дактилоскопическую регистрацию, надо хранить, пока гражданин не умер или не достиг возраста 100 лет. Сейчас отпечатки пальцев хранятся до 80 лет или также до момента смерти.

Авторы инициативы уточняют, что изменить закон необходимо, поскольку в России становится всё больше граждан, достигших возраста 80 лет и больше. В МВД отметили, что с 2015 по 2020 год доля таких россиян с 4,4 миллиона до 5,6 миллиона человек. Также в МВД отмечают, что после 80 лет люди чаще теряют память.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в МВД разрабатывается система, которая сможет идентифицировать людей по татуировкам, радужной оболочке глаз, голосу и движению тела.