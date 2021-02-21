В МИД Австрии предостерегли ЕС от чрезмерной реакции на ситуацию с Навальным

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против чрезмерной реакции ЕС на ситуацию с Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что надеется на согласование дипведомствами стран ЕС новых ограничений против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. К новым ограничениям относятся в том числе санкции против отдельных лиц в рамках европейского механизма санкций за нарушения прав человека. Александер Шалленберг заявил об этом в интервью газете Welt am Sonntag.

- В понедельник на заседании министров иностранных дел мы обсудим соразмерную реакцию на ситуацию с Навальным", - сказал Шалленберг. "Сюда относятся целенаправленные меры против отдельных лиц в рамках недавно созданного режима санкций за нарушения прав человека. Я ожидаю, что это поддержит подавляющее большинство, - сказала глава МИД Австрии.

При этом Шалленберг предостерёг страны ЕС от чрезмерной реакции на произошедшее с Алексеем Навальным. Министр считает, что иначе западные страны могут "отпилить сук, на котором сидят". Шалленберг надеется, что санкционный список будет тщательно продуман и не будет содержать сомнительных с юридической точки зрения мер.

Австрийский министр также заявил, что Евросоюзу нужен диалог с Москвой, но при этом необходимо ясно заявлять о несогласии с действиями страны, расположенной по соседству.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отношения с Евросоюзом "разорванными в клочья".