Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о поставке «Спутник V» в Сирию.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в СМИ о возможности поставок российской вакцины в Сирию.
"Россия помогает и будет дальше помогать Сирии", - передает слова Пескова РИА Новости.
Он не стал уточнять детали и оставил без комментариев все нюансы.
Напомним, ранее поступила информация, что российская вакцина "Спутник V" будет поставляться в Сирию. Эту информацию распространила газета New York Times. Как утверждает издание, поставку вакцины оплатил Израиль в качестве платы за освобождение израильтянки, оказавшейся в арабской республике.
Вакцина "Спутник V" была разработана центром имени Гамалеи. Прививка стала первой в мире профилактикой коронавирусной инфекции.
В данный момент, российскую вакцину на своих территориях зарегистрировали тридцать государств. Авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал статью, в которой описал высокую эффективность препарата.