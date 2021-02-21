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Немецкий парикмахер продал право первой стрижки за 422 евро после трех месяцев карантина

Окончательное предложение сделал 20 февраля житель города Михаэль Хопф
Анастасия РЫШКОВА
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Немецкий парикмахер продал право первой стрижки за 422 евро после трех месяцев карантина.

Немецкий парикмахер продал право первой стрижки за 422 евро после трех месяцев карантина.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий парикмахер продал за 422 евро запись на первую стрижку после закрытия парикмахерских в декабре 2020 года. Случай произошел в городе Байройт в Германии.

Андреас Нуиссль опубликовал 10 февраля запись на первую стрижку после повторного карантина на площадке Ebay.

Публикация стала неожиданно популярной. Окончательное предложение сделал 20 февраля житель города Михаэль Хопф — 422 евро.

При этом деньги Нуиссль — как он сразу писал в объявлении — направит на поддержку двух общественных организаций, одна из которых занимается проектами по оказанию помощи детям в Германии и по всему миру. В воскресение аукцион был закрыт после того, как дополнительно было собрано 1310 евро пожертвований. Об этом он написал в своем Facebook.

Напомним, парикмахерские, косметические, массажные и спа-салоны были закрыты в Германии с 16 декабря 2020 года в рамках ограничений связанных с коронавирусной инфекцией.

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