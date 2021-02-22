В больнице США немецких спецназовцев приняли за террористов Фото: REUTERS

Скрытное поведение двух немецких военнослужащих элитного подразделения бундесвера, которые находились на учениях в американском штате Аризона, едва не спровоцировало дипломатический конфликт. Об этом в понедельник, 22 февраля, пишет издание Der Spiegel.

Двое спецназовцев из ФРГ, принимавших участие в маневрах, посетили в США госпиталь. Военные хотели узнать, смогли ли местные медики оказать им помощь в случае возникновения нештатных ситуаций или заражения коронавирусной инфекцией. Медицинский персонал в ответ потребовал от бойцов предъявить документы, однако получил отказ.

- Из-за этого отказа их приняли за террористов, занимающихся подготовкой атаки на больницу. Персонал клиники сразу известил о своих подозрениях ФБР, - говорится в материале издания.

ФБР связалось с посольством Германии в Вашингтоне, однако дипломаты не знали об учениях немецкого спецназа в Аризоне из-за высокой секретности проекта. Только после многочисленных телефонных звонков в Берлин ситуацию удалось прояснить.