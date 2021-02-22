Жители Болгарии высказались о возможной войне с Россией: «НАТО присягу не давали» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Читатели болгарской газеты «Факты» оценили решение Министерства образования своего государства ввести программу «патриотического воспитания» в учебных заведениях. Некоторые пользователи сочли военную подготовку в школе полезной, а другие высказались о том, зачем ее вводят и с кем намерена воевать Болгария.

Так, некоторые пользователи выразили мнение о том, что жителей страны готовят к войне против РФ.

- Конечно, готовимся (точнее, нас готовят) к войне — к войне против России, — написал один из читателей.

Пользователь с ником Алис48, в свою очередь, призвала помнить об истории Болгарии и заявила, что на Россию страна никогда не нападет.

- Именно они освободили нас от турецкого рабства, поэтому нет, нет и еще раз нет, - написала она. Читатель отметила, что болгарские солдаты отказались стрелять на учениях НАТО по чучелам, одетым в российскую форму.

Некоторые комментаторы поддержали решение Министерства образования, заявив, что «кто хочет мира — готовится к войне».

- Американцы готовятся к войне, а русские? Я НАТО присягу не давал!, - возражают другие.

Жители страны напомнили, что раньше в школах Болгарии были занятия по военной подготовке со стрельбой, а также обратили внимание на посредственные бытовые навыки современных детей и подростков. Они отметили важность изучения компьютеров, робототехники и оружия и призвал быть готовыми защищать себя, а также учиться обращаться с оружием.