Число жертв коронавируса в США превысило потери страны в трех войнах Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах на сегодняшний день жертвами коронавирусной инфекции стали 498,8 тысячи человек. Данный показатель превысил боевые потери страны в Первой мировой и Второй мировой войнах и в войне во Вьетнаме, пишет в понедельник, 22 февраля, издание The New York Times.

По информации американского Министерства по делам ветеранов, во время Первой мировой в ходе боев были убиты около 53,4 тысячи граждан США, в годы Второй мировой войны — 291,5 тысячи, а во время войны во Вьетнаме — 47,4 тысячи американцев.

Отмечается, что количество жертв коронавируса в США превысило только боевые потери в этих войнах: общие потери Штатов в указанных боях намного больше. Так, по данным Института Роберта Шумана, жертвами Первой мировой в США стали 116 тысяч человек, во Второй мировой показатель оценивают в 407 тысяч, а потери американской стороны во Вьетнамской войне до сих пор пересматриваются, ведь ветераны продолжают умирать спустя десятки лет из-за осложнений после полученных в ходе боевых действий травм.

В тройку стран, в которых зарегистрировали наибольшее число летальных исходов от коронавируса, вошли также Бразилия и Мексика.