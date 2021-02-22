Эксперт объяснил, как банки используют данные о местоположении клиентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Банкам в России доступно большое количество данных о клиентах, в том числе информация об их местонахождении и недавних передвижениях. Как кредитные организации используют эти сведения в своей работе, рассказал в понедельник, 22 февраля, руководитель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Например, банки используют данные о местоположении клиентов для оценки их платежеспособности или блокирования сомнительных операций.

- Дольше всего используется примерная оценка местоположения по IP-адресу. Если клиент пытается войти в интернет-банк из другой страны, то это может вызвать подозрения. Аналогично построена и модель борьбы с карточным мошенничеством: платежи на разных континентах в течение одних суток рассматриваются как рисковые, - объяснил специалист в интервью РИА Новости.

Помимо IP-адреса банки также используют геолокацию мобильного устройства: она более точная, однако действует далеко не везде. Предлагалось также проверять геопозицию клиента при каждом платеже картой, чтобы убедиться, что человек и карта находятся в одном месте. Однако от подобной идеи отказались, ведь крайне велик риск ошибки.

С помощью данных о местоположении кредитные организации России оценивают платежеспособность своих клиентов: выясняют, насколько часто человек бывает в других странах, ходит ли в дорогие магазины, живет ли по месту прописки и ходит ли регулярно на работу. Эта информация анализируется совокупно с иными источниками - например, справками о доходах.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов назвал несколько эффективных способов найти украденный смартфон с помощью информации о его местоположении.