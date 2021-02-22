Депутаты Госдумы подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты российской Государственной думы подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в ходе беседы с журналистами рассказала вице-спикер нижней палаты и одна из автором инициативы Ирина Яровая.

Публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах депутаты предложили отнести к одной из форм реабилитации нацизма, установив за данное преступление, унижающее честь и достоинство, уголовную ответственность.

Поправки предлагают внести в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля. Изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц.

- В настоящее время в законе есть наказание за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, но нет ответственности за унижение чести и достоинства ветеранов, за оскорбление памяти защитников Отечества. Никто не должен остаться безнаказанным за такие преступления, - отметила Ирина Яровая.

Вице-спикер Государственной думы РФ напомнила, что поправками к Конституции страны была закреплена «безусловная нравственная ценность» подвига народа в Великую Отечественную войну.