Посол Италии в ДР Конго убит в результате вооруженного нападения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянского посла в Демократической Республике Конго убили в понедельник, 22 февраля, в результате вооруженного нападения на востоке государства. Об этом сегодня пишет издание Agence France-Presse, ссылаясь на дипломатические источники.

До этого местные средства массовой информации сообщали, что было совершено нападение на колонну автомобилей Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных наций. Это произошло около города Гома в провинции Северное Киву. Несколько автомобилей попали в засаду, которую устроили неизвестные злоумышленники для захвата заложников.

Помимо посла Италии также был убит водитель автомобиля, в котором находился дипломат, и еще три человека. В результате нападения есть несколько раненых, которых уже доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На помощь находившимся в колонне пришли подразделение правительственных сил ДР Конго и служба безопасности находящегося неподалёку от места происшествия заповедника Вирунга.