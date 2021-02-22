Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи в Красной поляне в понедельник, 22 февраля, начались переговоры российского президент Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Как сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, переговоры двух президентов могут продлиться целый день. В пресс-службе белорусского лидера, в свою очередь, отмечали, что Путин и Лукашенко в ходе предстоящей встречи намерены обсудить совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в области военной безопасности.

Темой переговоров глав государств также станут ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Особое внимание Путин и Лукашенко планируют уделить совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах и дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства.