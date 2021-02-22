Хакеры научились воровать разговоры пользователей Clubhouse

Диалоги некоторых пользователей Clubhouse «утекли» на сторонний сайт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диалоги некоторых пользователей Clubhouse «утекли» на сторонний сайт. Clubhouse заверил, что хакер был найден и заблокирован.

Сервис онлайн-диалогов Clubhouse зафиксировал хакерскую атаку на минувших выходных, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Неизвестный пользователь сумел перенаправить аудио из «нескольких комнат» в приложении на сторонний сайт, сообщила представитель Clubhouse Рима Бахнаси.

При этом подробности взлома не разглашаются. Компания навсегда заблокировала хакера и ввела новые защитные меры, чтобы исключить подобные ситуации в будущем.

При этом Bloomberg привел слова Алекса Стамоса, директора компании по кибербезопасности Stanford Internet Observatory и бывшего директора по безопасности Facebook, который рассказал, как злоумышленник смог взломать систему. Он предположил, что хакер для взлома построил свою систему на основе алгоритма JavaScript, который использовался для создания приложения Clubhousе.