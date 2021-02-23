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Минтруд планирует расширить списки работ, дающих право на досрочную пенсию

В ведомстве нашли способ помочь гражданам быстрее выйти на пенсию
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Минтруд планирует расширить списки работ, дающих право на досрочную пенсию

Минтруд планирует расширить списки работ, дающих право на досрочную пенсию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минтруд РФ разработал специальный проект постановления Правительства, который предлагает внести изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений для досрочного выхода граждан на пенсию.

Ведомство предлагает создать так называемые периоды для профобучения и прохождения дополнительного профобразования работников. В эти самые периоды сотрудники отсутствуют на рабочих местах, но они за ними будет сохраняться заработная плата, а работодателям предстоит отчислять все необходимые взносы на обязательное пенсионное страхование за обучающихся работников. Об этом пишет "Российская газета".

Напомним, в настоящее время в нашей стране досрочно выйти на пенсию могут граждане, имеющие необходимый стаж в определенных областях (здравоохранение, педагогика, общественный транспорт). При этом трудовой деятельностью сейчас считается только то время, когда работодатель производил отчисления в Пенсионный фонд или оплачивал больничные.