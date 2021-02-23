Синоптики прогнозируют наступление оттепели в европейской части России Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москву и несколько других регионов запада европейской части России на этой неделе придет оттепель, которая продлится до конца месяца. Такой прогноз предоставил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уточнив, что температура воздуха превысит норму на шесть–восемь градусов.

По словам синоптика, потепление стоит ждать уже в четверг, 25 февраля. Ночью температура воздуха должна быть до минус десяти градусов, а днем - около двух-четырех градусов ниже нуля, что превышает норму на шесть-восемь градусов.

Вильфанд отметили, что потепление будет сопровождаться дождями, а также сильным ветром. Так, по прогнозам синоптиков, в столице в период со среды по пятницу, 24-26 февраля, выпадет четверть месячной нормы осадков, а ветер усилится до 15 метров в секунду.

При этом таким погодные изменения затронут только западную часть Европейской России. «Остальные регионы останутся верны морозу. И такая погода сохранится до конца месяца», - приводит слова синоптика ТАСС.

Специалист также подчеркнул, что оттепель не стоит ассоциировать с приходом весны. «Это просто эпизод резкого и значительного потепления. Март начнется с другой погоды», - пояснил он.

Напомним, накануне синоптики предупредили москвичей о «барической пиле» в эти праздники и до конца текущей недели. Как сообщили специалисты, жителей столицы ожидают резкие скачки атмосферного давления.