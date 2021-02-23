Perseverance прислал на Землю запись звуков с Марса Фото: REUTERS

Американский ровер Perseverance («Настойчивость») прислал на Землю первые звуки, записанные на поверхности Красной планеты. Об этом сообщил заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен.

«Мы уже получили десятки новых фотографий и первые звуки, записанные на поверхности Марса. Все эти данные полностью открыты для публики», - сообщил он на пресс-конференции.

Цурбухен выразил надежду, звуки и снимки с Марса заинтересуют не только ученых, но и музыкантов и художников, которые, как он отметил, смогут использовать первые реальные звуки с Красной планеты в своем творчестве.

Напомним, планетоход американской миссии Mars – 2020 совершил посадку в заданном районе – примерно в 1,7 км к юго-востоку от центра кратера Езеро, образованного на месте дельты древней марсианской реки. Марсоход уже начал свою исследовательскую деятельность, прислал первые снимки поверхности планеты, а также показал видео. «Роскосмос» поздравил NASA с успешной посадкой ровера.