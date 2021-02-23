Российские ученые выявили генетическую предрасположенность к тяжелой форме COVID-19

Российские ученые выделили гены, которые влияют на защиту от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские ученые выделили несколько вариаций в генах из семейства HLA, которые сильно влияют на течение и исход коронавирусной инфекции. Именно эти гены играют ключевую роль в работе Т-клеток, а также всей системы приобретенного иммунитета.

«Например, можно будет выявлять группы людей, для которых заражение новыми штаммами SARS-CoV-2 может привести к более тяжелой форме заболевания», – пояснила один из авторов исследования, профессор НИУ ВШЭ Александр Тоневицкий.

Как сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ со ссылкой на статью в журнале Frontiers in Immunology, исследование говорит о том, что тяжелее всего COVID-19 переносят пациенты с хроническими болезнями сердца, ожирением, диабетом, а также со второй группы крови. Кроме того, представлена еще генетическая группа факторов риска.

Как уточняется, негативно на исход заболевания могут влиять вариации связанного с предрасположенностью к болезни Паркинсона гена APOE, а также другие гены, часть из которых люди унаследовали от неандертальцев.

В ходе работы ученые исследовали, как связаны различия в структуре генов из семейства HLA и тяжесть симптомов коронавируса у 500 жителей Москвы, около 100 из которых стали жертвами заболевания.

Согласно данным экспертов, соответствующие гены играют ключевую роль в приобретении иммунитета к SARS-CoV-2 и другим вирусам, отвечая за транспортировку фрагментов вирусных белков на поверхность клетки, что в свою очередь помогает распознавать зараженные клетки и уничтожать их.

В геноме человека присутствует десятки вариаций генов из семейства HLA. Как пояснили специалисты, их комбинация определяет, насколько человек уязвим к разного рода вирусам. В ходе своей работы специалисты изучили три подтипа генов, HLA-A, HLA-B и HLA-C.

Как выяснилось, вариант HLA-A*01:01 повышал риск летального исхода от коронавируса, в вариации HLA-A*02:01 и HLA-A*03:01, наоборот, снижали его. Используя эти данные, эксперты подготовили алгоритм, способный предсказывать, насколько опасным для человека будет заражение коронавирусной инфекцией.