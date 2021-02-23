Путин и Лукашенко провели телефонный разговор после встречи в Сочи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор после встречи в Сочи.

Основной темой разговора стала кооперация стран в ВПК и усиление совместных оборонных систем.

"В развитие переговоров, прошедших накануне (в Сочи – ред.), сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина", - передает во вторник агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Также лидеры двух государств затронули функционирование налоговой системы, работу СМИ в современных условиях и информационное противоборство.

Президенты отметили, что в непростое время основными задачи является выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве.

Напомним, в понедельник, 22 февраля президенты РФ и Белоруссии встретились в Сочи. В разговоре лидеров были подняты вопросы вакцины, импорта и экономики. После переговоров Лукашенко и Путин покатались на лыжах и снегоходах.