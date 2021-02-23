Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепа США про "Северный поток - 2"

Захарова прокомментировала заявление Госдепа США про "Северный поток - 2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Госдепа США про " Северный поток-2".

На своей странице в Facebook дипломат привела цитаты руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о том, что причиной неприятия Соединенными Штатами "Северного потока - 2" является геополитика и усиление влияния России на страны Европы. При этом Захарова напомнила позицию Германии, которая неоднократно заявляла о том, что ей этот проект выгоден.

"США постоянно заявляют, что экономику и энергетику нельзя политизировать. А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать? Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств", - высказала мнение о ситуации официальный представитель МИД РФ.

Напомним, США призывают ЕС отказаться от проекта "Северный поток-2", который почти завершен.

Во вторник, 23 февраля, перестраховочная компания Германии отказалась от работы с газопроводом под страхом санкций от США.

Напомним, газопровод протянется от российского берега до Германии. Общая протяженность по двум нитям составляет 2,5 тысячи километров.