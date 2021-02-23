Академик РАН рассказал о приближении малого ледникового периода

На Ближнем Востоке этой зимой прошли обильные снегопады Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Океанолог, академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов считает, что человечество ожидает малый ледниковый период, а не глобальное потепление. По его словам, климат цикличен, и сейчас теплый период в Арктике закончился, а «климат повернулся в сторону холодного цикла». Ученый рассказал, как четыре года назад побывал на самой «верхушке планеты» – Северном полюсе.

«Стоишь там, в конце августа, вокруг торосы, снег, белые медведи, и думаешь: «Собрать бы здесь хоть на день сторонников глобального потепления», - поделился океанолог в интервью «Российской газете».

Геннадий Матишов напомнил о сильных морозах в Северной Америке и аномальных снегопадах на Ближнем Востоке, а также о том, что за последние 15 лет Таганрогский залив покрывался льдом в среднем на 54 дня в год. Специалист отметил, что «для юга это необычно много и ближе к похолоданию».

«Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох», - подытожил ученый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Выжили, потому что я из России»: Бабушка спасла американских родственников, оставшихся без света и отопления

Разбушевавшаяся снежная буря по-прежнему держит в своей власти добрую половину США. Потепление ожидается лишь в выходные. Больше всего досталось Техасу, где столбики термометров несколько дней держались на отметке -22 градуса (подробности).