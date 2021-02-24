Экс-глава ЦРУ обвинил Хрущева в организации убийства Кеннеди

По официальной версии, Джон Кеннеди был убит Ли Харви Освальдом во время поездки в Даллас 23 ноября 1963 года Фото: REUTERS

Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси выдвинул новую версию убийства Джона Кеннеди: он утверждает, что американский военнослужащий Ли Харви Освальд был сотрудником КГБ, и лидер Советского Союза Никита Хрущев якобы лично отдал ему приказ ликвидировать 35-го президента США. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на книгу «Операция «Дракон»: секретная война Кремля против Америки», которую Джеймс Вулси написал в соавторстве с генерал-лейтенантом внешней разведки коммунистической Румынии Ионом Пачепой.

В произведении двух бывших руководителей разведслужб говорится, что Освальд якобы был завербован советскими спецслужбами в 1957 году, когда служил в ВМС США в Японии. По версии авторов книги, он успешно выполнил несколько секретных заданий КГБ, после чего с ним встретился Хрущев и «лично приказал» убить Кеннеди. Правда, потом, как утверждают Вулси и Пачепа, советские власти «передумали» и дали Освальду «отбой», однако тот уже настолько проникся идеей, что в итоге все же осуществил этот план.

Авторы утверждают, что доказательства их теории содержатся в 26-томном отчете комиссии Уоррена, однако большая часть доклада настолько «зашифрована», что пока никто не понял, что именно там написано.

Напомним, Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. По официальной версии, его застрелил снайпер-одиночка Ли Харви Освальд, но споры по поводу обстоятельств и причин убийства 35-го президента США не утихают до сих пор.

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После убийства Кеннеди СССР ждал ядерного удара из США

26 октября 2017 года истек срок грифа секретности на целый ряд документов, касающихся расследования убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Это был специальный 25-летний срок, по истечении которого обнародование стало бы возможным, и этот срок определил специальным указом президент Буш в 1992 году (подробности).