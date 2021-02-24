Счетная палата оценила расходы на борьбу с пандемией коронавируса

Счетная палата оценила величину расходов на борьбу с пандемией Фото: Иван ВИСЛОВ

Федеральные расходы России на борьбу с пандемией в прошлом 2020 году, по оценкам Счетной палаты, в общей сложности составили 2,86 триллиона рублей — 12,5% общих расходов бюджета. Всего же из федерального бюджета в 2020 году на различные цели было потрачено 22,82 триллиона рублей, что на 4,6 триллиона (или на 25%) больше, чем в предыдущем 2019-м при инфляции 4,9%.

Такие данные приводятся в аналитическом докладе ведомства о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов России за январь и декабрь прошлого года.

Уточняется, что на сбалансированность Пенсионного фонда с целью компенсировать снижение страховых взносов из-за принятых правительством антикризисных мер, а также негативного влияния пандемии на фонд зарплат было направлено 941,4 миллиарда рублей, на социальную поддержку семей с детьми — 569,3 миллиарда рублей. Кроме того, 378,2 миллиарда рублей было выделено российским регионам, чтобы обеспечить медицинскую помощь больным коронавирусом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Счетной палате сообщили, что за прошлый год госдолг России увеличился на 5,4 триллиона рублей.