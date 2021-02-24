Байден и Трюдо договорились вместе защищать «общие ценности»

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо вечером во вторник, 23 февраля, провели виртуальную встречу, на которой договорились, что их страны будут вместе защищать «общие ценности».

Новый глава Белого дома после дистанционной беседы с главой канадского правительства сообщил журналистам, что они, в частности, обсудили общий подход к «международным вызовам», в частности, Вашингтон и Оттава намерены координировать свои действия в противостоянии Китаю.

Кроме того, Байден рассказал, что они с канадским премьером планируют модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«Мы договорились модернизировать NORAD – единственное в своем роде военное командование, включающее две страны», - объявил он.

Также, по словам Байдена, США и Канада намерены запустить «расширенный диалог» по вопросам континентальной безопасности, экономическо-социального развития и управления Арктикой, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Джастин Трюдо стал первым зарубежным лидером, которому Байден позвонил после инаугурации.