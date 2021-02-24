В Telegram появилась функция автоудаления сообщений во всех чатах Фото: Мария ЛЕНЦ

В мессенджере Telegram появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах. В таком режиме сообщения исчезают через сутки или семь дней после отправки, однако включать новую функцию в группах смогут только администраторы. Об этом говорится в блоге Telegram.

Кроме того, в мессенджере появились временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам. При этом количество участников в группах теперь не ограничено.

«Появилась возможность автоматического удаления сообщений в любых чатах, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона», - говорится в заявлении.

Напомним, в конце января Telegram ввел функцию переноса переписки из WhatsApp, и заявил о планах сделать это возможным и для других приложений