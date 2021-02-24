ФРС США рассматривает вопрос разработки электронного доллара Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Федеральной резервной системы (ФРС) США внимательно изучает возможность создания электронного доллара. Об этом сообщил глава ведомства Джером Пауэлл, отметив, что делать это необходимо так, чтобы избежать негативных последствий для банковской системы.

«Мы очень внимательно изучаем вопрос того, вводить ли электронный доллар. Это вопрос, который рассматривают мировые Центробанки ... Есть значительные технические и регулятивные вопросы в связи с тем, как это делать», - заявил глава ФРС США.

По его словам, ФРС США собирается широко консультироваться с общественностью по поводу целесообразности введения электронного доллара.

«Я бы также сказал, что мы являемся резервной мировой валютой, и мы несем ответственность за то, чтобы сделать это правильно. Нам не надо быть первыми, мы должны сделать это верно», - добавил он.

Пауэлл подчеркнул, что в данном вопросе необходимо избежать создания чего-то, что может сыграть дестабилизирующую роль или увести деньги из банковской системы, но в целом он назвал идею создания электронного доллара «высокоприоритетным проектом».

Напомним, последний месяц биткойн почти ежедневно рос и бил новые рекорды, однако накануне криптовалюта в ходе торговой сессии снизилась на более чем на 16 процентов, и упала до 45,7 тысячи долларов.