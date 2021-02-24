Космонавты сообщили о предположительном месте утечки воздуха на МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Космонавты сообщили об обнаружении, предположительно, второго места утечки воздуха на Международной космической станции (МКС). Это следует из переговоров экипажа с Центром управления полетами (ЦУП), которые транслирует NASA.

«Мы хотим сделать термобарьер для утечки, если там трещина под трубой, то она просто притянется», - заявил представитель ЦУП.

Наземные специалисты также проинструктировали российского космонавта Сергея Рыжикова по работам с микроскопом, который доставили на станцию для поиска мест утечки.

Напомним, в конце января на Международной космической станции была обнаружена трещина, специалисты сообщили, что подозревают наличие второй. Руководитель полета российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев также сообщил, что потери воздуха незначительны, и сравнил негерметичность с отверстием в корпусе от сверла диаметром в 0,2 миллиметра.