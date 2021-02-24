Кремль: дата послания Путина Федеральному Собранию пока не назначена

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дата Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию пока не назначена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, ранее источник издания «Коммерсантъ» сообщил, что российский лидер может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта - начале апреля. По его словам, к середине весны должна затихнуть пандемия коронавирусной инфекции, а также начнётся начало поставок российской вакцины за рубеж. В связи с этим глава государства сможет отметить успехи страны в борьбе с COVID-19.