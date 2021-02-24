Политолог предрек Украине проблемы из-за санкций против сети «Спортмастер» Фото: REUTERS

Введенные накануне украинские санкции против сети магазинов «Спортмастер» могут иметь негативные последствия для Украины. Об этом рассказал украинский политолог и экономист Тарас Загородний.

По его словам, подобны ограничения повлияют на инвестиционную привлекательность страны.

Как уточнил политолог, несмотря на то что ей руководят компаний «Спортмастер» россияне, зарегистрирована она в Сингапуре. Загородний отметил, что незалежная некоторое время назад подписала соглашение о защите инвестиций. В результате вся эта ситуация может дать Сингапуру повод подать на Украину в суд, который может занять сторону «Спортмастера».

«Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть», - рассказал политолог в интервью изданию «Главред».

Как писал сайт kp.ru, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Ограничения ввели в отношении пяти российских граждан и трёх украинских граждан, среди которых владельцы самолетов, осуществляющих перелеты в России. При этом в санкционный список попала компания, владеющая сетью магазинов спортивных товаров "Спортмастер". Как сообщили в незалежной, санкции введены на основании информации о работе сети в Крыму.