Инфекционист заявил, что в России завершилась третья волна коронавируса

Третья волна COVID-19 уже завершилась, но серьезного подъема заболеваемости не было, заявил инфекционист Фото: Мария ЛЕНЦ

России уже завершилась третья волна коронавируса, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он отметил, что третий пик роста заболеваемости в России пришёлся на период после новогодних праздников.

- Третья волна коронавируса, на мой взгляд, имела место на существование после окончания январских праздников. Когда другие ОРВИ стали более распространенными, подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией не произошло, - сообщил Вознесенский в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что эпидемия могла продолжить развитие по такому сценарию благодаря формированию естественного иммунитета населения, который обеспечивает защиту уже достаточно многим людям в России.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по мнению эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, третья волна коронавируса в России может начаться весной 2021 года, но даже на её пике заболеваемость коронавирусом будет значительно ниже, чем во время предыдущих волн эпидемии.