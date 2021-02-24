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Путин рассказал о провокациях против достижений российской медицины

Президент заявил, что у руководства РФ есть информация о готовящихся кибератаках, связанных с борьбой с коронавирусом
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин предупредил о готовящихся против России провокациях

Путин предупредил о готовящихся против России провокациях

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников ФСБ за передачу руководству страны информации о готовящихся провокациях против России из-за рубежа.

- Против нас ведётся целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Попытки поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом, - рассказал Путин во время своего выступления на коллегии ФСБ.

Президент также заявил, что многие иностранные государства приветствуют достижения России в борьбе с коронавирусом и готовы сотрудничать.

При этом Путин отметил, что некоторые государства не пытаются скрывать враждебное отношение к России и некоторым другим суверенным центрам. Он также призвал объединить усилия ради решения глобальных задач.