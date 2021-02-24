Губернатор Василий Орлов: «В Амурской области действуют беспрецедентные меры поддержки агропромышленного комплекса»

Губернатор Василий Орлов рассказал о мерах поддержки амурских сельхозпроизводителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Амурской области 24 февраля запустили первое в регионе предприятие по производству семян и пищевой сои. Как отметил во время церемонии открытия губернатор Василий Орлов, новый завод в поселке Заречный не только покроет потребности амурских аграриев в качественных семенах, но и будет отправлять готовую продукцию на экспорт.

- В Приамурье одна из главных культур - соя. Наши хозяйства производят больше 1 миллиона тонн ежегодно. Чтобы увеличить урожайность, необходимо готовить качественные семена. Ежегодно аграриям требуется порядка 100 тысяч тонн семян сои и 50 тысяч тонн семян зерновых, однако качество не всегда соответствует высоким требованиям. Новый завод поможет частично решить эту проблему, - подчеркнул Василий Орлов. - Вместе с тем, завод экспортоориентированный. 2020 год был тяжелым с точки зрения международных контактов. Надеюсь, 2021 год будет легче в этом ключе, и мы сможем активнее работать с корейскими и японским партнерами.

Завод был построен за 8 месяцев, инвестиции в производство составили 150 миллионов рублей. На предприятии работают две линии фасовки: для пищевой сои и семян. Завод будет производить до 30 тысяч тонн продукции в год, что позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и продавать сою на экспорт. Так, у предприятия уже есть контракт с покупателями из Южной Кореи на поставку 4 тысяч тонн соевых бобов. Производство ведется на российском и зарубежном оборудовании, позволяющем в разы повысить урожайность семян.

По словам Василия Орлова, поддержка предпринимателей в сфере АПК — один из главных приоритетов региона. В 2021 году областные власти вводят новые меры помощи сельхозпроизводителям.

- У нас действуют беспрецедентные меры поддержки для строительства животноводческих комплексов, - рассказал Василий Орлов. - В 2021 году вступят в силу дополнительные региональные меры поддержки на строительство капитальных объектов по глубокой переработке сои. В настоящее время в области перерабатывается 36% сои, наша задача довести это значение до 70%. Всем, у кого есть желание работать в этом направлении, мы создадим для этого условия.

Сейчас региональный Минсельхоз разрабатывает нормативную документацию по мерам поддержки аграриям, готовым заняться глубокой переработкой сои.