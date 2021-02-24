Представитель АТОР рассказал о возможностях россиян посетить Грузию

Эксперт рассказал о возможности поездок в Грузию для россиян Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Прямое авиасообщение с Грузий в настоящее время отсутствует. Поэтому попасть в страну можно только транзитом через другие государства. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Для частных целей въехать в Грузию можно только транзитом через третью страну при предъявлении результатов ПЦР-теста на коронавирус и при условии прохождения карантина», - цитирует Горина «Российская газета».

Эксперт также напомнил, что операторы не продают в Грузию готовые туры, а между странами отсутствует чартерное сообщение. Такие правила действуют с 2019 года, когда в соответствии с указом президента России было прекращено прямое авиасообщение с Грузией.

Напомним, ранее стало известно, что Грузия включила Россию в список государств, граждане которых могут приезжать в страну при условии предъявления отрицательного теста на коронавирус. Изменения вступят в силу с 1 марта 2021 года, передает телеканал «360».