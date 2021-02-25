В США оценили ущерб от заявлений Трампа и штурма Капитолия в 519 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификациях на президентских выборах в ноябре 2020 года и последующие массовые беспорядки у здания Капитолия в Вашингтоне обошлись американским налогоплательщикам в 519 миллионов долларов.

Как сообщает The Washington Post, со ссылкой на записи расходов федеральных и местных властей, траты росли ежедневно, поскольку государственным структурам было необходимо задействовать бюджетные средства для реагирования на действия Трампа и его сторонников.

По данным издания, расходы включали усиление охраны членов избирательных комиссий в ответ на угрозы, судебные пошлины по десяткам подданных исков, а также восстановительные работы после митингов у Капитолия, на ремонт которого, как считает архитектор Бретт Блэнтон, уйдет 30 миллионов долларов.

Согласно приведенной информации, 480 миллионов долларов было выделено на развертывание сил Национальной гвардии в Вашингтоне, а 28 миллионов - на обеспечение безопасности при инаугурации нового американского лидера Джо Байдена. Кроме того, два миллиона долларов ушло на судебные разбирательства и обеспечение безопасности членов избирательных комиссий.

Напомним, 6 января, сторонники Трампа вскоре после митинга ворвались в здание американского Капитолия и устроили беспорядки. После этого к инаугурации Байдена в Вашингтон привезли тысячи бойцов Нацгвардии.