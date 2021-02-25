Танк «Армата» впервые в истории самостоятельно нашел цель без участия экипажа

Танк «Армата» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Система управления огнем российского танка Т-14 «Армата» впервые в истории танкостроения проявила на испытаниях способность самостоятельно, без участия экипажа, находить и распознавать цели на поле боя.

Как передает РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, самостоятельно искать цели танку позволяют элементы искусственного интеллекта позволяют бортовые вычислительные средства машины, которые также помогают ему распознавать цель, в том числе по видимой из-за укрытия части объекта, а также провести выбор по приоритету и взять на сопровождение.

По словам источника издания, для поиска и захвата целей «Армата» использует комбинированный прицел, который работает в видимом и в инфракрасном диапазонах.

Как уточнил источник издания, система управления огнем (СУО) «Арматы» имеет цифровой каталог с сигнатурами типовых целей поля боя, включая танки и вертолеты. Согласно его данным, испытания СУО «Арматы» проводятся на стенде с помощью математических моделей, а также на полигоне, где в роли объектов поиска используют разные образцы бронетехники.