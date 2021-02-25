Голландский депутат призвал организовать поставки в Нидерланды российской вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Властям Нидерландов необходимо наладить диалог с коллегами из России, и организовать поставки в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Такое заявление сделал депутат голландского парламента Герт Вилдерс.

В своем Twitter политик призвал премьер-министра Нидерландов Марка Рютте связаться с президентом России Владимиром Путиным, «чтобы наладить поставки успешной российской вакцины "Спутник V" или быстро организовать ее производство» в Нидерландах.

Кроме того, депутат призвал голландского премьер-министра отменить комендантский час, а так же как можно скорее открыть кафе и рестораны в стране.

Согласно данным Worldometers, по состоянию на четверг, 25 февраля, в Нидерландах зарегистрировано 1 068 960 случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами вируса стали 15 406 человек.

Напомним, ранее в Японии оценили эффективность «Спутник V», и японский аналитик призвал как можно быстрее задействовать российскую вакцину у них в стране.