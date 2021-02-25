На Украине арестовали бывшего топ-менеджера Приватбанка Владимира Яценко Фото: REUTERS

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте бывшего топ-менеджера Приватбанка Владимира Яценко. Согласно решению суда, экс-менеджер банка пробудет под стражей два месяца - до 22 апреля 2021 года.

Судья также назначил альтернативой задержания залог в 52 210 000 гривен (более 1,8 миллиона долларов. Как говорится в решении суда, при внесении залога обвиняемый будет обязан носить электронный браслет.

Владимира Яценко обвиняют в растратах средств. По мнению следствия, бывший топ-менеджер и ряд других экс-руководителей Приватбанка в декабре 2016 года, за день до признания банка неплатежеспособным, используя ложные документы выплатили средства банка в размере почти 137 миллионов гривен в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами.

Яценко был задержан в минувший понедельник, 22 февраля, при попытке покинуть страну на самолете.