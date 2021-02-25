Михаил Дегтярев выводит из кризиса сферу здравоохранения в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев во время личных визитов в больницы края выясняет у персонала и пациентов, что нужно для улучшения условий. Фото: Правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края подвели итоги полугодовой работы Михаила Дегтярева в должности врио губернатора Хабаровского края. За шесть месяцев работы он вывел сферу здравоохранения из кризисного состояния и добился серьезного скачка в ее развитии.

Модернизация здравоохранения - приоритетная задача для главы региона. В край привлекается больше федеральных средств. Только на ремонт больниц и строительство ФАПов государство выделит свыше 7,5 млрд рублей. А в рамках частно-государственного партнерства в крае построят клинико-диагностические онкоцентры.

Для больниц края закупается новое оборудование, автотранспорт. На дооснащение медицинских организаций потратят 908, 114 млн рублей, закупят 591 единицу медизделий. Кадры проходят повышение квалификации.

Во время пандемии медработники получали выплаты за работу с больными COVID-19. Студентам, работающим в «красной зоне», дополнительно выплачивали по семь тысяч рублей. При Михаиле Дегтяреве запущена массовая вакцинация населения, глава региона первым сдал кровь с антителами к коронавирусу. По его распоряжению в крае работает «Горячая линия» по ковиду.