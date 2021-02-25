Генпрокуратура ФРГ обвинила гражданина Германии в шпионаже в пользу России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокуратура ФРГ обвинила немецкого гражданина в шпионаже в пользу России. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Согласно заявлению генпрокуратуры, обвиняемый работал на компанию, которая специализировалась на осмотре и ремонте приборов для замера территории. В данной компании он занимался проверкой электроприборов в зданиях Бундестага и, по версии обвинения, переслал их чертежи российской разведке.

«В период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о территориях Бундестага Германии российским спецслужбам», - говорится в сообщении Генпрокуратуры, которое распространено в четверг, 25 февраля.

Напомним, в начале февраля двух граждан Литвы обвинили в шпионаже в пользу России. Следствие полагает, что в преступную деятельность их вовлек сотрудник Калининградского управления пограничной службы.