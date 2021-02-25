В России выявлено 11 тысяч новых заражённых коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявили 11 198 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших более 10% не имели никаких признаков коронавируса. Также сообщается, что заражённые сегодня, 25 февраля, зафиксированы во всех регионах России, а общее число заразившихся за всё время эпидемии в стране составляет 4,2 миллиона человек.

Выписаться после лечения от коронавируса смогли за минувшие сутки 16 102 человека. За время пандемии коронавируса в России выздоровели от COVID-19 3,7 миллиона человек.

Число погибших от заражения коронавирусом достигло 84 876 человек, увеличившись за сутки на 446 летальных случаев.

Тремя регионами, лидирующими по ежесуточному числу заболевших COVID-19 остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Там за сутки специалисты зафиксировали 1406, 911 и 495 случаев заражения соответственно.