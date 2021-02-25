Переход на новый порядок техосмотра отложили до 1 октября 2021 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новый порядок техосмотра, в том числе его обязательная фотофиксация, должен был начать действовать 1 марта текущего года, однако было принято решение отложить этот переход до 1 октября 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как отметил глава правительства, в сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра на полгода. По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией в России улучшается, но все еще далека от идеальной, что «несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей».

Мишустин призвал министров и ведомства сделать все необходимое, чтобы в назначенный срок, 1 октября, система могла заработать без сбоев, отметив необходимость еще раз посмотреть их техническую реализацию.

«Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей, сделать все надо по-человечески. Проект постановления о переносе сроков прошу мне предоставить на подпись в ближайшее время», - заявил премьер-министр на заседании правительства в четверг, 25 февраля.