Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщил его адвокат Вадим Кобзев на своей странице в социальной сети Twitter.

- Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России, - написал юрист. Других подробностей он не привел.

В интервью изданию РИА Новости адвокат отметил, что сегодня пришел к своему подзащитному на свидание, однако попасть к нему так и не смог, поскольку Навального уже этапировали. В какое именно исправительное учреждение отправили блогера, его защите не сообщили. По закону ФСИН позднее должна сообщить о месте отбывания наказания родственникам. Адвокат предположил, что Алексея Навального этапировали в колонию.

Как сообщал сайт kp.ru, 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы поддержал ходатайство ФСИН и заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальный, отправив блогера в колонию общего режима.