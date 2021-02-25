Глава делегации РФ в ПАСЕ: Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины. Они навсегда останутся частью Российской Федерации. Такое заявление в четверг, 25 февраля, сделали вице-спикер российской Государственной думы Петр Толстой в ходе своего выступления на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в режиме видеоконференции.

- По-прежнему неприемлемым остается тон в отношении наших Крыма и Севастополя, который иногда звучит в выступлениях коллег с Украины. Это уже становится данью традиции. Необходимо время, чтобы они точно поняли, что ни Крым, ни Севастополь никогда не вернутся на Украину и всегда будут частью России, - подчеркнул Петр Толстой.

Напомним, в 2014 году власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с РФ. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чего добилась СБУ установкой билборда «Крым – это Украина» у посольства России

Наш колумнист Александр Коц о том, как спецслужбы незалежной попытались надуть из мухи слона. И что из этого получилось (подробности)