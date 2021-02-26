После дистанционки россияне стали больше уважать учителей

После дистанционки больше россиян стали уважать учителей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Героями пандемии стали не только врачи, в период дистанционки общество наконец-то обратило внимание и на учителей. Компания Superjob провела исследование и выяснила, как изменилось отношения россиян в педагогам после удаленки.

Опрос показал, что уважение к школьным учителям сейчас испытывают две три трети респондентов (67%). Среди россиян, не имеющих детей, эта доля заметно ниже - 58%. По сравнению с 2013 годом, когда Superjob проводил аналогичное исследование, число граждан, уважающих учителей, выросло на пять процентов.

Увеличилась и доля тех, кто испытывает благодарность по отношению к педагогам - с 45 до 57%. Каждый десятый россиянин (11%) восхищается школьными учителями, причем чаще всего такие чувства испытывают молодые люди от 25 до 34 лет.

А вот россиян, не испытывающих к учителям никаких чувств, заметно меньше. О своем безразличии к педагогам сообщили 6% респондентов, а недоверии - 4%, а о неприязни и раздражении - всего 2%.