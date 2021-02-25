Российские дипломаты вернулись из КНДР на родину на самодельной дрезине

Фото: Telegram-канал МИД РФ

Российское министерство иностранных дел опубликовало кадры выезда сотрудников посольства России в КНДР на родину. Из-за того, что железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии коронавируса, часть пути дипломатам пришлось преодолеть на самодельной дрезине. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

Отмечается, что сегодня таким необычным способом в Россию вернулись восемь сотрудников посольства в КНДР и членов их семей.

- Добираться до родины пришлось долгим и трудным путем. Сначала 32 часа на поезде, потом еще два часа на автобусе до границы. Наконец, самый ответственный участок маршрута - пеший переход на российскую сторону. Для этого дипломатам надо было заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей, - рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Главным «двигателем» несамоходной дрезины стал третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей - его трехлетняя дочь Варя. Более километра взрослые толкали дрезину по железной дороге.

На российской земле россиян встречали коллеги из представительства министерства иностранных дел во Владивостоке и предоставленный администрацией Приморского края автобус, на котором дипломаты благополучно вернулись во владивостокский аэропорт.