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Коронавирус Covid-19

Собянин допустил смягчение коронавирусных ограничений для пожилых

Мэр Москвы считает, что в ближайшие месяцы в столице можно будет отменить некоторые введенные из-за COVID-19 меры
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столичные власти с учетом снижения роста заболеваемости коронавирусом в городе могут смягчить некоторые ограничения для москвичей из групп риска, в частности, для пожилых людей старше 65 лет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он выразил надежду, что в скором времени ограничения можно будет перевести из обязательных в рекомендательные, чтобы человек сам решал, «ощущая, насколько он вообще находится в зоне риска, и принимал сам для себя эти решения».

«Конечно, будем надеяться, что люди старшего поколения будут продолжать активно вакцинироваться, чтобы защитить себя», - сказал столичный градоначальник в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Сергей Собянин при этом подчеркнул, что в период пандемии очень важно «как можно лучше оградить этих людей от общения», потому что они очень тяжело переживают заболевание COVID-19, «многие оказываются в больницах в тяжелом состоянии».

А вот если заболеваемость в Москве будет продолжать снижаться, то городские власти в течение ближайших месяцев отменят некоторые ограничения, в том числе запрет на фестивали.

Напомним, как писал сайт kp.ru, прививку от коронавируса сделали уже почти 600 тысяч москвичей.

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