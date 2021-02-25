Собянин допустил смягчение коронавирусных ограничений для пожилых

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Столичные власти с учетом снижения роста заболеваемости коронавирусом в городе могут смягчить некоторые ограничения для москвичей из групп риска, в частности, для пожилых людей старше 65 лет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он выразил надежду, что в скором времени ограничения можно будет перевести из обязательных в рекомендательные, чтобы человек сам решал, «ощущая, насколько он вообще находится в зоне риска, и принимал сам для себя эти решения».

«Конечно, будем надеяться, что люди старшего поколения будут продолжать активно вакцинироваться, чтобы защитить себя», - сказал столичный градоначальник в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Сергей Собянин при этом подчеркнул, что в период пандемии очень важно «как можно лучше оградить этих людей от общения», потому что они очень тяжело переживают заболевание COVID-19, «многие оказываются в больницах в тяжелом состоянии».

А вот если заболеваемость в Москве будет продолжать снижаться, то городские власти в течение ближайших месяцев отменят некоторые ограничения, в том числе запрет на фестивали.

Напомним, как писал сайт kp.ru, прививку от коронавируса сделали уже почти 600 тысяч москвичей.