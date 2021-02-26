Доля просроченных микрозаймов россиян выросла до 37% Фото: REUTERS

Доля просроченных более чем на 90 дней микрозаймов в январе текущего года в России выросла до 37 процентов от общего объема портфеля российских МФО против 30-31 процентов в том же месяце в 2020 и 2019 годах. Такие данные приводит бюро кредитных историй «Эквифакс».

Согласно данным бюро, объем просроченных долгов МФО в январе текущего года составил 66,4 млрд рублей (37 процентов от всего объема), а количество - 5,4 млн ссуд (42% от общего портфеля микрозаймов), что также названо максимальным показателем за все время наблюдения. При этом в отдельные месяцы прошлого года доля просрочки фиксировалась на уровне 40 процентов, но достигнув пикового значения в 40 процентов в августе, показатель начал снижаться.

«Если бы рынок не перестроил процессы кредитования еще в марте - апреле прошлого года, мы бы увидели более существенный прирост», - приводит ТАСС слова президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев,

Как считает управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель, на рынке сложилась ситуация, что люди, которым готовы одобрить кредиты, их не берут, а тем, кому они действительно нужны, отказывают. Он также указал на то, что люди, которые планировали крупные траты, покупки, ремонт, отказались от займов, а те, кто оказался в трудной финансовой ситуации, получили отказ от банка.