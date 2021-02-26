Средний размер ипотечного кредита в России обновил исторический максимум Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средний размер ипотечного кредита в России в январе текущего года обновил исторический максимум и впервые превысил три миллиона рублей. Такие данные приводит бюро кредитных историй «Эквифакс».

Согласно данным компании, в январе 2021 года россияне продолжили все больше брать ипотечные кредиты в банках. Таким образом, средний «чек» за прошлый месяц вырос на 1,7 процента и достиг рекордных трех миллионов четырех тысяч рублей.

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин считает, что рост среднего чека по ипотеке в большей степени связан с динамикой цен на недвижимость, «рост стоимости которой неизбежно приводит к тому, что при, например, стабильном уровне дохода заемщика для приобретения подорожавшей недвижимости необходимо получение кредита на большую сумму». Однако, по его словам, опасений этот рост на данный момент не вызывает.

«Кредитное качество ипотеки в целом по банковской системе все еще продолжает оставаться стабильным, а инвестиционный спрос на недвижимость продолжает оставаться уделом небольшой части населения и в целом для рынка все еще не несет негативного влияния», - приводит РИА Новости объяснение эксперта.

Лагуткин отметил, что в будущем средняя сумма по ипотеки продолжит расти - от семи процентов в год.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что доля просроченных микрозаймов россиян выросла до рекордных 37 процентов.