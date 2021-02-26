Курс биткойна 26 февраля упал до 44 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самая популярная криптовалюта продолжает терять свои позиции. Биткойн в ходе торговой сессии в пятницу, 26 февраля, снизился на более чем на десять процентов, достигнув отметки в 44,286 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 21 февраля стоимость биткоина побила исторический рекорд и превысила отметку в 58 тысяч долларов. Ещё в декабре прошлого года курс криптовалюты составлял чуть больше 20 тысяч долларов. Однако после достижения такого максимума биткойн начал резко терять в цене.

В начале февраля эксперты предположили, что курс цифровой валюты может расти на фоне новостей о том, что американская компания Tesla будет принимать биткоин в качестве оплаты своих продуктов. Глава банка «Открытие» и бывший министр финансов России Михаил Задорнов отметил, что у биткоина нет реальной потребительской стоимости, криптовалюта схожа с финансовой пирамидой "МММ", основанной Сергей Мавроди в конце ХХ века.