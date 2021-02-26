Инвестор дал пошаговую инструкцию, как накопить на пенсию в 100 тысяч рублей Фото: Shutterstock

Можно ли накопить денег на достойную пенсию и как это сделать? Ответ на этот вопрос знает инвестор, экономист и консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов России Сергей Кикевич. Он уверен, что при верной стратегии вполне реально получать по 100 тысяч рублей ежемесячно, но начинать двигаться к цели нужно заблаговременно.

Прежде всего Кикевич отметил, что нужно присмотреться к инвестициям. В отличие от других инструментов, они хороши для достижения долгосрочных целей. Осваивать данные инструменты нужно в молодом возрасте.

- Накопить на пенсию при помощи депозита нельзя. А наша молодежь задумывается, как выйти на пенсию в 40-45 лет, а не в 60, - отмечает эксперт в беседе с "360".

Чтобы понять, какая сумма нужна человеку ежемесячно на пенсии, нужно составить расчет. В интернете можно найти пенсионный калькулятор и он поможет справиться с задачей.

- Допустим, человек хочет выйти на пенсию через 20 лет. Придется учитывать доходы и расходы, которые у всех разные, и процент, под который будут вложены средства. Для пенсии в 100 тысяч рублей надо накопить примерно 15 миллионов рублей, — сообщил Кикевич.

При этом начальная сумма инвестиций не имеет никакого значения, в этом вопросе важен срок, который есть в запасе у человека.

Даже вложенная сегодня тысяча рублей через 20-30 лет может принести серьезную прибыль. А чтобы получать пассивный доход, нужно ежемесячно пополнять портфель определенной суммой, пусть даже небольшой, например, 5% от дохода.

- Есть интересная формула, которая дает близкий к реальности результат. Если индивидуальный расход человека или семьи в год миллион рублей, то нужны минимальные пенсионные накопления около 8–10 годовых расходов. Инвестируя ежемесячно по 10 тысяч рублей под 15% годовых, в год будет накапливаться 120 тысяч рублей. А через 20 лет сумма на счету составит 20 миллионов рублей, - посчитал Кикевич.

Но открытым остается вопрос, куда именно вкладывать средства. Играть на бирже среднестатистический россиянин не может. Все время человека уходит на работу, заботу о семье, здесь не до освоения трейдинга.

- Это миф, что через год-два можно стать миллионером. Реальные цифры гораздо скромнее. При этом нужно покупать не акции понравившихся компаний, а фонды акций, - отметил инвестор.

Речь идет о диверсифицированных индексовых фондах. Например, индекс Московской биржи состоит из 50 крупнейших компаний.

Если взять по нему статистику, то за последние 20 лет он рос с очень приличной скоростью. Порядка 18% годовых. Можно заработать только на индексе Мосбиржи. Не надо выбирать компании самостоятельно, это все-таки удел профессионалов

Сергей Кикевич консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов России.

Стоит создать простой инвестиционный портфель на три фонда - акции, облигации и золото. Именно такие соотношения называют «портфелями лежебоками».

- Чтобы защитить вложения, нужно формировать именно диверсифицированный портфель, состоящий, минимум из трех видов активов. Такие простые вложения не принесут заоблачный доход, но за 5-15 лет позволят накопить внушительное состояние, - советует экономист.

Деньги лучше хранить в разных валютах, а золото защитит от инфляции. Для вложения можно рассмотреть ПИФы, они приносят больший доход, но заставляют сильно нервничать скачками показателей.

А вот биткоинам эксперт посоветовал не верить, так как риск подобных вложений слишком велик.