Аналитик допустил снижение курса рубля в марте

Аналитик предсказал снижение курса рубля Фото: Shutterstock

Учитывая внешний экономический фон и динамику сырьевых рынков, сохранение позиций рубля можно назвать признаком слабости. Такое мнение выразил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Эксперт отметил, что всю вторую половину февраля рубль почти никак не реагировал на стабильно растущую нефть, однако это вовсе не значит, что национальная валюта проявит такую же стойкость и при корректировке цен на сырье. Скорее наоборот, откат цен на нефть может привести к существенному ослаблению рубля, считает аналитик.

«Как правило, рубль втрое менее волатильный, чем нефть, поэтому ее потенциальная 15%-я просадка к 55 долларам за баррель (область консолидации января и 2/3 от прироста с ноября) заставляет рассматривать возможность роста USDRUB к 76-77 в марте», - цитирует эксперта «Российская газета».

Еще больший спуск прогнозируется в отношении европейской валюты. Александр Купцикевич отмечает, что евро продолжает укрепляться по отношению к доллару и другим мировым валютам. А значит при ослаблении рубля, скачек цен будет особенно ощутимым.

«Уже в самом начале следующего месяца EURRUB имеет хорошие шансы не только подняться к верхней границе диапазона в 92-93. Вполне возможно, что в ближайшую неделю-две нам предстоит оценивать шансы на выход пары в диапазон выше 94, область исторических максимумов», - добавил специалист.

Напомним, утром 26 февраля курс доллара на торгах Московской биржи составил 74,64 рубля, а курс евро - 90,73 рубля, передает «Свободная пресса».