Зеленский подписал указ о мерах по «деоккупации» и «реинтеграции» Крыма

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

В пятницу, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах, направленных на «деоккупацию» и «реинтеграцию» Крыма. В документе также говорится о подготовке встречи с международными партнерами в формате так называемой «Крымской платформы».

«Сегодня мной подписан указ о мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крымского полуострова. В частности, правительству дано поручение об организации и запуске "Крымской платформы"», - сообщил украинский лидер в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Как сообщил Зеленский, в его указе включены меры для развития и поддержки крымско-татарского языка и культуры, а также «защиты прав жителей аннексированного Крыма». В своей речи глава Украины отметил, что жителям региона «пора возвращаться домой», а также обвинил Россию в нарушении прав жителей Крымского полуострова.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации в ходе референдума, прошедшего в 2014 году, когда за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики. Украина закрыла пункты пропуска на полуострове, а с июля 2016 года МИД незалежной предостерег иностранных граждан и лиц без гражданства от «незаконных поездок» на полуостров.